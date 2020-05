Ya está disponible el segundo trailer de White Lines, la nueva serie de Netflix creada por Álex Pina, el español superestrella responsable de La Casa de Papel, el proyecto más rentable y exitoso de la plataforma de streaming hasta la fecha.

La historia, con toques de drama, intriga y acción, ofrece la historia del DJ “Alex Collins” (interpretado por Tom Rhys Harries), cuyo cuerpo es encontrado 25 años después de su misteriosa desaparición, sucedida al término de una extravagante fiesta.

Laura Haddock (Transformers: The Last Knight) le da vida a “Zoe”, quien descubrirá los secretos detrás de la muerte de su hermano.

Además de presentar una historia vibrante y llena de acción, el proyecto cuenta con una increíble banda sonora que reúne algunos de los éxitos de The Prodigy, Portishead, Primal Scream Happy Mondays, The Farm y The Charlatans, así como opciones de artistas contemporáneos como Mabel, M83 y Aitch

La serie de 10 capítulos, que también cuenta con las actuaciones de Daniel Mays, Cel Spellman, Angela Griffin, Laurence Fox y Nuno Lopes, llegará al catálogo de Netflix el próximo 15 de mayo.