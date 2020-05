Parece como si hubiera sido ayer cuando Kieran Hebden A.K.A Four Tet, revelaba la “identidad secreta” del ahora queridísimo y reconocido Dan Snaith a quien conocemos como Caribou, en uno de los bromance más bonitos de la música contemporánea.

Ahora, esa amistad les ha llevado a trabajar tan juntos que incluso, Four Tet fue quien ayudó a Dan a curar 12-tracks de entre 900 propuestas para dar vida a ‘Suddenly‘, el último álbum de Caribou.

Ahora, de esas mismas 900 propuestas, Caribou ha elegido un nuevo sencillo para regresar con Four Tet y pedirle lanzarlo partir de un remix. La canción se titula “Never Come Back“, y a pese a que este es su “release oficial“, en el pasado Four Tet ya había utilizado el track para elevar su set en Boiler Room a un trance más “rave” y upbeat, razón por la cual muy probablemente Caribou decidió hacer este “remix” como algo ya más formal.

¡Chequen por acá “Never Come Back“! Definitivamente Four Tet quitó casi todo rastro de esa vibra “club” de la canción para inyectarle varios caballos de fuerza y convertirlo en mini-rave de 8-minutos.