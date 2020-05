La noche de ayer, Miércoles 13 de mayo, The Killers aparecieron en el programa de televisión The Tonight Show de Jimmy Fallon (ahora en su versión desde casa), donde Brandon Flowers y compañía estrenaron en vivo su nuevo sencillo “Caution”, el primer corte que conocimos de su nuevo álbum de estudio Imploding the Mirage.

Sin embargo, la participación de The Killers en el programa de Jimmy Fallon se destacó por estar dedicada a todos los trabajadores de la salud que nos están cuidando heroicamente y desde sus trincheras en estos difíciles tiempos por la pandemia del Coronavirus. Abajo la puedes ver en su totalidad.

The Killers tenían el plan de lanzar su nuevo álbum Imploding the Mirage el próximo 29 de mayo, sin embargo, la banda tuvo que posponer dicho lanzamiento hasta nuevo aviso, debido a la situación actual del COVID-19.