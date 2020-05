La veterana banda polaca de death y black metal Behemoth (la cual visitó México en el marco del KnotFest 2019) anunció el día de hoy el próximo lanzamiento de un nuevo EP el cual incluirá dos nuevas canciones y un cover de The Cure de la canción “A Forest” (original del álbum Seventeen Seconds lanzado en 1980).

Y como parte del mencionado anuncio, Behemoth ha publicado precisamente su tributo a Robert Smith y compañía, el cual incluye la colaboración de Niklas Kvarforth de la banda Shining. Abajo lo puedes escuchar.

El nuevo EP de Behemoth será su primer lanzamiento oficial desde que el grupo publicó I Loved You at Your Darkest en 2018, y estará disponible el próximo 29 de mayo en todas las plataformas de streaming.

Tracklist de A Forest EP de Behemoth: