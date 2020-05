Pocas bandas tienen un sello tan característico como el que tiene OK Go, proyecto que en 2006 se volvió viral gracias a su increíble video para “Here It Goes Again”, donde a través de una impresionante coreografía desarrollada entre caminadoras, saltaron a la fama para así, inyectar el mismo nivel de creatividad en cada audiovisual que presentaban.

Hoy, ese mismo proyecto que durante años le ha dado la vuelta al mundo casi tantas veces como sus demás proyectos virales, ahora se encierra en solidaridad con la cuarentena que vivimos a nivel mundial, para no solamente contribuir en la lucha contra el Coronavirus, sino además, esparcir un mensaje de esperanza frente a uno de los momentos más difíciles en la historia de los EEUU, ahora que más de 300,000 personas se han quedado sin trabajo, alrededor de 1.41 millones han sido contagiadas, y cerca de 83,000 han fallecido a causa de la pandemia.

Grabado de manera 100% remota, con cada integrante haciendo uso de una cámara, sus instrumentos y todo lo que tuvieran a la mano dentro de sus propias casas, OK Go ahora estrena el emotivo video para “All Together Now”, una canción completamente dedicada a todos los que sufren ansiedad durante la cuarentena, así como al heroico cuerpo médico que le hace batalla todos los días.

“No, no creemos que con una actitud positiva vayamos a vencer a la pandemia; pero en una época en la que hay tanto dolor y ansiedad, creemos que un poco de esperanza puede ayudarnos a salir adelante y vamos a aprovechar esa esperanza todo lo que podamos” Kulash

¡Miren el video por acá!