En 1996, Oasis se encontraba en el pináculo de su carrera. Apenas un año antes habían puesto en el mercado (What’s the Story) Morning Glory? (1995) y seguían arrastrando las glorias pasadas obtenidas en la era del Definitely Maybe (1994). El mundo estaba rendido a sus pies y, en respuesta, la banda liderada por los hermanos Gallagher ofreció dos de los conciertos más importantes de la historia del rock.

Oasis: Live at Knebworth se realizó durante dos noches seguidas durante el verano de 1996 en el Knebworth House, el parque más grande de todo Inglaterra. El mismo lugar en el que, 10 años antes, Queen había dado su último concierto con Freddie Mercury ante más de 120 mil personas.

Durante su primera semana, (What’s the Story) Morning Glory? logró vender más de 2 millones de copias en todo el mundo, lo que catapultó a Oasis al estrellato convirtiéndose en el rostro más destacado de la oleada brit pop; status que se consolidó con aquellas épicas noches del 10 y 11 de agosto de 1996.

Cuando se supo la noticia de lo conciertos, hubo 2.7 millones de personas que pidieron entradas, es decir, una de cada 20 personas en Inglaterra quería ver a Oasis, pudiendo realizar hasta 9 conciertos consecutivos. Al final del día, el mayor de los Gallagher decidió que solo tocarían para 500 mil afortunados.

“Esto es historia, aquí, ahora, esto es historia”, fueron las palabras de Noel Gallagher previo al segundo show del 11 de agosto.

Ambas jornadas ofrecieron el mismo set de 22 temas, además del estreno de “It’s Getting Better (Man!)” y “My Big Mouth”, cortes que luego serían incluidos en su tercer álbum, Be Here Now (1997). John Squire, guitarrista de Stone Roses, acompañó a la banda en “Champagne Supernova” y “Columbia”.

Disfruta a continuación del legendario Oasis: Live at Knebworth, ahora con audio remasterizado, una selección más para sobrevivir la cuarentena.