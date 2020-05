Han pasado más de 15 años desde el lanzamiento de la última película de Kill Bill, y los admiradores de la saga no pierden la fe en que pronto, una tercera entrega completara el círculo que Quentin Tarantino comenzó en noviembre del 2003. Y eso, muy pronto podría convertirse en realidad.

Recientemente, la actriz Vivica A. Fox, quien interpretó a “Vernita Green” en Kill Bill Vol. 1 (2003) confesó que Quentin Tarantino y Uma Thurman sí han platicado sobre una potencial tercer película, y que espera que lo “descifren pronto”.

“Oh, Dios mío, no puedo esperar“, le dijo Fox, de 55 años de edad a The Hollywood Reporter “Creo que están esperando a que crezca la hija de Vernita“.