Si creías que ya existen muchos conciertos en Internet debido a la pandemia por el Coronavirus, podemos decirte que apenas hemos explorado la punta del iceberg.

Hoy, un buen samaritano de la red llamado Dave Strickson ha hecho público su enorme trabajo de catalogar, clasificar, alfabetizar y subir cientos de las famosas sesiones de John Peel para la BBC Radio 1, las cuales incluyen conciertos de actos hoy legendarios como The Cure, Joy Division, David Bowie, Nirvana, Can, The Kinks, Cocteau Twins, Pavement, New Order, Buzzcocks, The Smiths, Hole, My Bloody Valentine, Bikini Kill, PJ Harvey, The Slits, Pulp, The Raincoats y Jack White (entre muchos, muchos más).

Se trata de un archivo de cientos de presentaciones completas para las John Peel Sessions, un programa de música en vivo que estuvo al aire durante 37 años y logró producir más de 4 mil sesiones de más de 2 mil artistas distintos.

El nuevo archivo de sesiones de John Peel está disponible directamente en este enlace, donde encontrarás un enorme listado perfectamente organizado en orden alfabético y cronológico, para que puedas encontrar la banda que tú quieras.