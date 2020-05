Tuvieron que pasar 6 largos años para que el público mexicano tuviera la oportunidad de disfrutar en directo a los Yeah Yeah Yeahs, la agrupación neoyorquina liderada por Karen O que se regresó como acto estelar de la primera edición de festival Corona Capital Guadalajara, que al igual que su homólogo en la Ciudad de México, trajo consigo algunos de los actos internacionales más importantes del momento.

La previa en la que los YYY’s y su público se habían mirado de frente en territorio nacional fue en 2013 como parte de otro importante festival; Vive Latino, en donde compartieron escenario con Blur, Morrissey, Underworld y muchos más.

Y es que, aunque no han lanzado ningún material inédito desde Mosquito (2013), el triplete de músicos neoyorquinos hace mucho tiempo que se ganó su lugar entre la audiencia con temas como “Heads Will Roll”, “Rich” o “Turn Into”, popularidad que se vio reflejada esa tarde de primavera, cuando la explanada del Estadio Akron se vio rebasada ante la magnética presencia de Karen y sus compañeros, quienes francamente se veían relajados y divertidos sobre el escenario.

El breve pero contundente setlist de 12 canciones incluyó algunas de las grandes favoritas iniciando con “Runaway” de It’s Bliz! (2009), aunque fue cortada de la grabación original. Luego, “Y Control”, “Gold Lion” y “Zero” conformaron el combo ganador de medio camino para que “Maps”, “Heads Will Roll” (también cortada de la edición final) y “Date With The Night” le pusieran punto final al esperado reencuentro entre los Yeah Yeah Yeahs y México.

Porque recordar es volver a vivir, disfruta de la enérgica presentación de Yeah Yeah Yeahs como parte de festival Corona Capital Guadalajara 2019 a continuación.