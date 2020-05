El pasado Lunes 11 de mayo, gran parte del elenco principal del clásico del cine Back to the Future se reunió para un programa especial de la serie Reunited Apart de Josh Gad, la cual incluyó, para empezar, a los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd (“Mart McFly” y “Dr. Emmett Brown”, respectivamente).

Además, la reunión especial de Back to the Future por la cuarentena también incluyó a los actores Lea Thompson, Mary Steenburgen, Elisabeth Shue y Claudia Wells y un par de sorpresas más: el director de la película Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale. ¡Vaya reunión!

A lo largo de casi media hora de livestream, el elenco de Back to the Future compartió algunas historias de la producción y recrearon algunas de las líneas más famosas, las cuales casi todos los actores del filme de acción aún recuerdan a la fecha. Abajo lo puedes revivir.