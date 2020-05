La noche de ayer, Lunes 11 de mayo, Tame Impala apareció en el programa de televisión The Late Show with Stephen Colbert con una interpretación desde casa de la canción “Is It True”, uno de los cortes que aparecen en el más reciente álbum de la banda, The Slow Rush (lanzado en febrero pasado).

Sin embargo, la interpretación de Tame Impala se destacó (una vez más) por presentar un colorido show donde pudimos ver a tres Kevin Parker’s de manera simultánea (?), bajo tres roles distintos (bajista, vocalista y guitarrista), y todos en un set lleno de colores psicodélicos. Ya sabes, muy á la Kevin Parker. Abajo lo puedes ver.