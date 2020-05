Como parte de su nueva serie de livestreams desde casa (debido a la cuarentena por el Coronavirus), Rivers Cuomo (líder de Weezer) compartió recientemente su propio tributo a Nirvana con un cover de piano y voz del clásico “Heart-Shaped Box. Abajo lo puedes ver.

La nueva serie, llamada Island in the Zoom with Rivers Cuomo, inició el pasado 9 de mayo y tiene como propósito el de conectarse con fans de Weezer para charlar y ofrecer algunas interpretaciones en vivo. Si quieres conocer más sobre el nuevo livestream de Rivers Cuomo, puedes registrarte aquí para recibir notificaciones.

Y bueno, hablando de Nirvana, la guitarra que usó Kurt Cobain en el famoso MTV Unplugged se subastará muy pronto y su precio iniciará en $1 millón de dólares.