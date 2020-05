La icónica “1959 Martin D-18E” que acompañó a Kurt Cobain en el emblemático MTV Unplugged de Nirvana, será subastada próximamente con un valor de inicio de nada más y nada menos que $1 millón de dólares.

A través de la casa de subastas “Jane’s Auctions“, la guitarra será presentada del 19 al 20 de junio para un ejercicio sin precedentes en la historia de las posesiones materiales que dejó Kurt Cobain.

Junto a ella, se subastarán también una Fender Stratocaster rota que Kurt destrozó durante el tour de ‘In Utero’ de 1994, la camisa plateada que utilizó en la grabación del video para “Heart-Shaped Box”, así como las hijas originales en las que escribió “Plateau” “The Man Who Sold the World” y “Lake of Fire”.

Con la Martin D-18E, se incluirán el hard-case de la misma junto con las pertenencias que Cobain dejó en ella y que se han preservado hasta la fecha: un paquete de cuerdas a medio usar, tres plumillas, un pequeño monedero y todos los stickers que Kurt pegó en el hard-case, así como los que diferentes aerolíneas pegaron cuando este se fue de gira.

El MTV Unplugged in New York de Nirvana, fue trascendental en muchos aspectos, ya que diferentes expertos y periodistas de ese entonces, fueron testigos del verdadero potencial lírico de la banda, más allá de la rebeldía, las explosiones, las guitarras distorsionadas y la poderosa energía juvenil que el conjunto desprendía en el grunge.

Tras el gigantesco éxito de la banda, este MTV Unplugged demostró que su música no sería una cuestión pasajera, generacional o de moda, sino una constante gama de propuestas sonoras que, de la mano de la genialidad lírica de Kurt Cobain, podía llegar a muchísimas más cosas con el paso de los años.

Las cosas no fueron así, pero Nirvana sigue viviendo en nuestra memoria como la emblemática e influyente banda que algún día fue.