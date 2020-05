Recientemente, Mike Shinoda ofreció un livestream en Twitch para conectarse con miles de fans de Linkin Park desde su cuarentena.

De hecho, el livestream de Mike Shinoda fue algo fugaz, ya que tuvo como único propósito el de revelar su canción favorita de Linkin Park a través de uno de los nuevos torneos de eliminación que están de moda en redes sociales (similar al torneo donde se definió el mejor episodio de Los Simpson de la historia). Abajo puedes revivir el livestream de Mike Shinoda.

Y bueno, a lo largo de 13 minutos, Mike Shinoda pasa por un largo camino donde eliminación de decenas de canciones para, eventualmente, llegar a la “gran final” donde la canción ganadora resultó ser “Waiting for the End”, la cual aparece en A Thousand Suns, el cuarto disco de estudio de Linkin Park, lanzado en 2010.

A continuación puedes reproducir “Waiting for the End” para que tú mismo puedas estar o no de acuerdo con Mike Shinoda sobre la mejor canción de Linkin Park.