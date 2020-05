Tristes noticias para el mundo de la música y el entretenimiento. El día de hoy ha sido confirmado el fallecimiento de Little Richard, uno de los padres fundadores del rock and roll y conocido por exitosos sencillos de la radio que surgieron en los años 50 como “Tutti Frutti,” “Good Golly Miss Molly” y “Long Tall Sally”.

De acuerdo con Rolling Stone, la causa de la muerte de Little Richard aún no ha sido revelada. El reconocido músico tenía 87 años de edad al día de hoy.

Desde sus inicios, Little Richard rompió todas las barreras de la música y se convirtió en una de las influencias más importantes de la música contemporánea, y con el paso de los años, su música influyó a los más grandes actos de rock, desde The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, Elvis Costello, entre muchos más.

A lo largo de más de medio siglo de trayectoria, Little Richard lanzó más de una decena de álbumes de estudio, casi media centena de sencillos y distintos álbumes de estudio.

Descanse en paz, Little Richard.