El cuarteto de electro-pop australiano Cut Copy está de vuelta con su primer sencillo inédito en un tiempo. Se titula “Love Is All We Share“, y se trata de una pieza frágil e inmersiva, que retrata a la perfección el sentir de miles de personas ahora que el mundo atraviesa el confinamiento social derivado de la pandemia del coronavirus.

“Es una canción que hicimos usando solo un puñado de sonidos, con la esperanza de crear una atmósfera íntima y de otro planeta“, dijo Dan Whitford, líder de la banda, sobre la canción en un comunicado.

El corte se escribió hace un año, y Withford abordó el tema de la ansiedad sobre un futuro incierto, y que además, cada día se percibe rebasado por la tecnología. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos actuales, la canción adquirió un nuevo y misterioso significado.

“Love Is All We Share” llega con un video oficial dirigido por el artista contemporáneo Takeshi Murata, que combina la composición con imágenes de relajantes burbujas flotantes.