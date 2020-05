Matt Bellamy (líder, guitarrista y vocalista de la banda británica de rock Muse) ha compartido una nueva canción en solitario titulada “Tomorrow’s World”, la cual compuso y grabó desde su cuarentena. Abajo la puedes escuchar.

La nueva canción de Matt Bellamy se trata de una bella composición, principalmente en piano, con un sonido esperanzador que te transportará a un lugar pacífico dentro de tu mente, algo que todos necesitamos en estos tiempos de pandemia por el coronavirus.

Con este lanzamiento, “Tomorrow’s World” se convierte en la segunda canción en solitario de Matt Bellamy de Muse, ya que anteriormente el virtuoso músico publicó “Pray (High Valyrian)” para el álbum For the Thrones de la serie Game of Thrones.