No es ningún secreto que desde hace varios años, Metallica se ha involucrado en más de una manera con diferentes beneficencias alrededor de los EEUU (como lo son Crew Nation, United States Bartenders Guild Foundation y Direct Relief), sin embargo hoy, dada la crisis pandémica que se vive en ese país, la banda ha decidido trascender de su ya clásico “Day Of Service” (día que celebran cada mes de mayo en el que durante todo un día promocionan a beneficencias con las que trabajan para conseguir donaciones de sus fans), para llevarlo a un nuevo nivel y emprender el:

“Month Of Giving”

Impulsado por su plataforma “All Within My Hands“, este proyecto constará de compartir de manera semanal un listado de distintos proyectos enfocados a brindar ayuda a los más necesitados en esta crisis humanitaria producto del COVID-19.

Como Lars Ulrich explica, no solamente se trata de mencionar a las fundaciones y pedirle dinero a los fans, sino que también, la banda estará explicando y desarrollando paso por paso cómo es que estas beneficencias ayudan, adónde va el dinero que se dona y de qué manera lo utilizan para ayudar.

¿Un ejemplo? ‘Feeding America’, la primera fundación que la banda ayudará a promocionar.

Entra al sitio oficial del proyecto (click aquí) y checa por acá este video en el que Lars nos cuenta cómo de poco a poquito, los fans y Metallica pueden ayudar a hacer una diferencia.