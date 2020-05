Los integrantes de Korn, como el resto del planeta, se encuentran lidiando con las restricciones impuestas por el actual brote de coronavirus, y con tanto tiempo libre, la agrupación ha retomado una idea que ha venido germinando en sus cabezas desde mediados del año pasado: Lanzar un álbum de covers.

Recientemente, el guitarrista de la banda, Brian ‘Head’ Welch, le dijo a la revista Metal Hammer que sería una buena idea reanudar su proyecto de re-imaginaciones -astutamente llamado Korn Kovers– ahora que todos están pasando tiempo en casa.

“Tenemos cinco o seis [canciones] hechas, y Jonathan Davis estaba realmente entusiasmado con la idea de hacer covers únicos, simplemente algo divertido. Así que necesitamos volver a ese estado de ánimo. Con este tiempo libre, quizás … hacer algo mientras estamos en casa”, dijo el guitarrista.

Fue en junio de 2019 cuando el bajista de Korn, Reginald “Fieldy” Arvizu, confesó que la banda ya había grabado dos covers “que nunca pensaríamos que harían” para The Nothing (2019), su último material discográfico, aunque no lograron quedar en la versión final.

“Me gusta la idea de poder comprar un CD solo con covers de Korn, porque no es como que intentes hacer que tu banda explote con un cover” explicó Fiedly el año pasado.