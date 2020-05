A pesar de haber publicado su nuevo material discográfico un par de meses atrás, Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, aún tiene muchos estrenos bajo la manga y el día de hoy le toca a su proyecto en colaboración con la serie American Dad!

Resulta que The Weeknd co-escribió “A Starboy Is Born“, un nuevo episodio para la serie de Seth MacFarlane (Family Guy),y no conforme con ello, también debutó un sencillo titulado “I’m A Virgin”.

Tal y como lo hizo en Uncut Gems (2019), The Weeknd se interpreta a sí mismo en la sátira animada pero en una versión mucho más inocente y tímida que habla con mucha honestidad sobre su virginidad.

“Quieres que nos tomemos las manos y después inscribirme/ Pero debes saber que no anotarás” dice la canción.

“I’m A Virgin” fue co-escrita por Asa Taccone, líder de la banda angelina Electric Geuest. También colaboró y co-produjo “Feel It Still“, uno de los sencillos más populares de Portugal. The Man.