Las sorpresas durante este #MayThe4th no terminan, y luego de que el mismísimo John Williams interpretará “La Marcha Imperial“ con la Filarmónica de Viena, Lucasfilm ha confirmado una nueva película de Star Wars, y además, una nueva serie que se transmitirá a través del catálogo de Disney +

La próxima película de la saga intergaláctica, que será el primer gran lanzamiento de la franquicia desde Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), contará con Taika Waititi en la silla de director luego del éxito obtenido en trabajos como Jojo Rabbit, 2019 (con el que se ganó un Premio Oscar), ‘Thor: Ragnarok (2017) o What We Do In The Shadows (2014).

Recordemos que Waititi ya se había involucrado previamente con el universo Star Wars luego de dirigir el capítulo final de ‘The Mandalorian’ para la plataforma digital de Disney.

Por su parte, la nueva serie de Star Wars (aún sin titulo) tendrá al frente a Leslye Headland, co-creadora del éxito de Netflix Russian Doll, quien escribirá y producirá el proyecto para Disney +.