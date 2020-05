El día de hoy se celebra el Día de Star Wars, una celebración que ocurre cada 4 de mayo y que nace por la similitud fonética entre las frases may the fourth y may the force.

Con este motivo, cada año se realizan distintas actividades para celebrar la saga más importante del cine moderno, ya sea con desfiles, fiestas temáticas e incluso conferencias y paneles de discusión.

Hoy, en medio de la celebración del Día de Star Wars, la propia franquicia ha compartido un emotivo video de un minuto y medio de duración el cual incluye un mensaje poderoso en tiempos de pandemia, y el de la esperanza.

En este video podrás ver fragmentos de cada una de las entregas de la saga, desde las películas de la trilogía hasta las series animadas, y por supuesto el último filme de la nueva trilogía, The Rise of Skywalker.

Mira a continuación el emotivo video oficial para el Día de Star Wars, ¡y May the 4th Be With You!