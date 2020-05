Como parte de la serie de conciertos semanales de Pink Floyd por la cuarentena, el próximo Viernes 8 de mayo será transmitido en su totalidad el concierto Live at Pompeii de David Gilmour, originalmente lanzado en 2017, como parte de los esfuerzos de promoción de su último álbum de estudio Rattle That Lock, publicado en 2015.

El concierto, el cual incluyó canciones de casi todo el catálogo de Pink Floyd (como “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb”, “One of These Days” y “Shine On You Crazy Diamond”), se grabó en el anfiteatro romano de Pompeya los días 7 y 8 de julio de 2016 y marcó el regreso de David Gilmour por primera vez desde que la banda realizara el legendario concierto Live at Pompeii de 1972.

La transmisión del concierto Live at Pompeii de David Gilmour iniciará el Viernes 8 de mayo a las 11:00 am CDT en el canal oficial del guitarrista en YouTube.

Las entregas pasadas de los estrenos semanales de Pink Floyd han incluido los conciertos Pulse, Live at Pompeii y An Hour with Pink Floyd.