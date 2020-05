¡Hoy hay mega livestream con conciertos de Interpol, Phoenix, Bloc Party y muchos más!

Este fin de semana, el festival Shaky Knees (que se realiza cada año en la ciudad de Atlanta, Georgia) presentará este fin de semana su serie de conciertos en livestream titulada Shaky Knees TV, la cual dio inicio ayer con la presentación estelar de My Morning Jacket de su edición de 2016.

El día de hoy, el festival virtual Shaky Knees TV continúa con un cartel de ensueño, con lo mejor de presentaciones pasadas de enormes actos como Bloc Party, Cage the Elephant, Car Seat Headrest, Eagles of Death Metal, Incubus, Interpol, Phoenix, Queens of the Stone Age, Social Distortion, The Strokes, entre otros.

La transmisión del segundo día de actividades de Shaky Knees TV iniciará hoy, Sábado 2 de mayo, a las 7:00 pm CDT y la podrás ver directamente en el sitio del festival en este enlace.

Shaky Knees TV continuará mañana Domingo 3 de mayo con nuevos conciertos en livestream de actuaciones de bandas como Beck, Foals, The National, Cold War Kids, entre otros.

Abajo puedes ver el cartel completo de livestreams de Shaky Knees TV.

Hasta el momento, el festival Shaky Knees 2020 sigue en pie y está programado para realizarse del 16 al 18 de octubre próximo.