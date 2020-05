El aclamado dúo británico de música electrónica Groove Armada está de vuelta con su primer estreno oficial en una década, con el nuevo sencillo “Get Out on the Dancefloor” el cual llegó esta semana a todas las plataformas de música en streaming.

La nueva canción de Groove Armada marca su primer lanzamiento oficial desde el álbum dual Black Light y White Light de 2010, y cuenta con la colaboración de Nick Littlemore de Empire of the Sun.

Además, el nuevo sencillo de Groove Armada llegó acompañado de su video oficial el cual fue creado con la ayuda de varios incluencers de las redes sociales (principalmente de TikTok), los cuales aparecen bailando y cantando desde su confinamiento en casa, debido a la pandemia del coronavirus.

Abajo te compartimos la nueva canción de Groove Armada junto con su videoclip oficial.