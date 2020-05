En diciembre pasado, Gorillaz estrenó su nueva película documental titulada Reject False Icons, la cual documenta el proceso de producción de los álbumes Humanz y The Now Now a través de los ojos del director Denholm Hewlett.

Sin embargo, el estreno de Reject False Icons fue limiado y ocurrió de manera fugaz solo en algunas salas de cine seleccionadas en pocos países (incluido México, claro está), por lo que solo unos cuantos fans de Gorillaz pudieron ver el documental en sus días de estreno.

No obstante, y para sorpresa de todos, Damon Albarn y compañía decidieron subir a YouTube su nuevo documental, ¡en su totalidad! Abajo lo puedes ver dividido en tres capítulos o actos principales.

Reject False Icons cuenta con invitados especiales como aparecen personalidades como Vince Staples, PUSHA-T, Jehnny Beth, Danny Brown, Kelela, Mavis Staples y Noel Gallagher.

Gorillaz: Reject False Icons