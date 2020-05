El trío inglés de rock Muse ha subido a su canal oficial de YouTube una serie de videos que corresponden a lo que la banda recuerda como el concierto “más asombroso y divertido” que han dado a lo largo de su carrera.

El concierto en cuestión ocurrió hace casi una década, en el año 2013 en la ciudad de Tokio, Japón, cuando la banda liderada por Matt Bellamy promocionaba el álbum de estudio The 2nd Law de 2012.

De acuerdo con la banda, su concierto en Japón fue “uno de los más locos”, debido a que en el encore Muse tomó de vuelta el escenario con vestidos de luces y acompañados de un enorme grupo de fans, todos disfrazados de monstruos, aliens y criaturas extravagantes.

Esto ocurrió debido a que el mismo día del concierto, Muse había grabado el video oficial del sencillo “Panic Station” en Tokio, por lo que pensaron en llevar parte de la producción de dicho video al escenario.

El encore de aquel show de Muse incluyó canciones como “Panic Station”, “Supermassive Black Hole”, “Can’t Take My Eyes Off You”, “Starlight” y “Futurism”, y todos los videos los puedes ver a continuación.