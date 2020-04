Tal y como se prometió el día de ayer, ya puedes escuchar “Don’t Stop”, una nueva canción de Oasis que se grabó hace más de 15 años durante una prueba de sonido de la hoy extinta agrupación liderada por los hermanos Gallagher.

A través de redes sociales, el mayor de ellos, Noel, explicó que encontró un demo que creyó perdido durante mucho tiempo. En él se encuentra “Don’t Stop”, una canción inédita del grupo de Manchester cuya única versión disponible proviene de un soundcheck realizado en Hong Kong en 2005.

Se trata de la primera canción inédita de Oasis en 12 años, luego del lanzamiento de Dig Out Your Soul , su séptimo y último material discográfico. Se cree que la canción pudo haber sido compuesta durante el periodo de Don’t Believe the Truth, el sexto disco de Oasis.

“Espero que todos se mantengan seguros e intenten sortear el encierro con el mínimo de molestias. De nada, por cierto” dijo el también líder de High Flying Birds en redes sociales.

Escucha a continuación “Don’t Stop” de Oasis.