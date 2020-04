View this post on Instagram

| new product | . We’re pleased to announce the release of a new product, true wireless earphones in collaboration with EVANGELION! . 「エヴァンゲリオン」×final 完全ワイヤレスイヤホンの発売が決定! . オリジナルのデザイン、ガイド音声など随所にエヴァ要素を盛り込みました! 初号機・2号機・Mark.06の3種類♩ . なんと予約購入特典も♩ https://snext-final.com/news/detail/id=967 . #final_audio #earphones #イヤホン #tws #ワイヤレスイヤホン #audiophile #dynamic #ダイナミック型 #新製品 #audiophile #audio #EVANGELION #エヴァンゲリオン #truewirelessearphones #eva #初号機 #2号機 #mark06 #エヴァ