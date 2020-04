Sin lugar a dudas, una de las bandas que ha trascendido fronteras y generaciones es Metallica, el proyecto angelino formado en 1981 y que con el paso del tiempo, solo logra ganar adeptos a su ya de por si nutrida base de fanáticos.

Y es justamente uno de los admiradores más jóvenes de la banda quien se ha viralizado en Internet, luego de entregar una alucinante re-interpretación del solo de guitarra de “Dyers Eve”, corte incluido en … And Justice For All de 1988.

El video, que alcanza el minuto de duración, ofrece la actuación de un pequeñísimo guitarrista (no tiene más de 7 u 8 años de edad) quien sin error alguno toca el solo de guitarra más difícil de Metallica, pues muchos consideran que el sencillo contiene todos los elementos para clamar dicho trofeo.

De acuerdo a un conteo del sitio Ultimate Guitar, ni siquiera los mismos integrantes de Metallica han podido tocar la canción correctamente en vivo, pues su extravagante selección de acordes y la dificultad técnica que representan lo vuelven un poco difícil.

Sin lugar a dudas nos encontramos frente a un niño prodigio, que en un futuro no muy lejano podría reclamar el puesto de James Hetfield.