Sin lugar a dudas, uno de los músicos de talla internacional que más activo se ha mantenido desde el inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus es Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, quien la noche de ayer entregó una divertida y poderosa actuación en vivo con dos invitados muy especiales: Sus hijos, Jakob Danger de 22 años y Joe de 25.

Joe Armstrong se presentó como parte de la última edición remota de The Late Show With James Corden, y luego de sostener una breve entrevista a distancia, se dispuso a re-interpretar “I Think We’re Alone Now” , tema original de Tommy James and the Shondells con el mayor de sus hijos en la batería y Danger en la segunda guitarra.

Esta no es la primera vez que el líder de Green Day realiza un cover del tema originalmente lanzado en 1967, pues lo hizo algunas semanas atrás como parte de su serie de livestreams, No Fun Mondays, en donde también ofreció su versión de “Manic Monday” original de The Bangles (con cameos de Susanna Hoffs) y “That Thing You Do!” en homenaje a Adam Schlesinger de Fountains of Wayne, quien lamentablemente falleció a causa del coronavirus.

“Tengo un pequeño estudio, y tan pronto como ocurrió el cierre, pensé que ahora podía entrar y ocupar mi tiempo, para grabar y escribir“, le dijo Armstrong a Corden sobre la serie No Fun Mondays.

Por supuesto, los hijos del líder de Green Day decidieron recorrer el mismo sendero musical que su padre y ambos están inmiscuidos en prometedores proyectos. Joe toca la batería con el ensamble de Oakland, SWMRS, mientras que Jakob es guitarrista/compositor y actualmente toca con la banda Mt.