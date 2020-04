En días pasados pudimos conocer la selección de canciones de Chino Moreno de Deftones para la cuarentena, la cual nos dio un recorrido por el mundo underground de distintos géneros, desde el indie pop hasta el black metal francés.

Hoy es el turno de Dave Grohl de Foo Fighters de compartirnos su playlist para esta cuarentena y, a diferencia de otros artistas, el músico y cantante se dio a la tarea de construir un viaje introspectivo a lo largo de 10 canciones que cumplieran con temáticas relacionadas con el encierro como intimidad, claustrofobia, pánico, locura y esperanza.

La lista de canciones de Dave Grohl de Foo Fighters para el aislamiento incluye música de The Cars, Madness, Ahmad Jamal Quintet, LCD Soundsystem, Alice Cooper, The Art of Noise, The Smashing Pumpkins, Vince Guaraldi Trio, Patsy Cline y The Beatles. Abajo la puedes escuchar y aquí puedes leer cada etapa de la playlist con lujo de detalle.

Playlist de Dave Grohl de Foo Fighters para la pandemia