2020 ha sido uno de los años más crueles para los fans de la música en muchos niveles. Además de la terrible pandemia que nos aqueja, la cuarentena nos ha privado de regresos maravillosos a los escenarios como lo iba a ser el de My Chemical Romance y Rage Against The Machine, quienes justo en este preciso momento estaría toureando por el mundo para su gira de reunión.

Y mientras que esto no es más que un desagradable “recuerdo”, el internet tiene su forma de abrazarnos bonito y sacarnos una sonrisa con videos como el de Audrey, una niña de Malasia quien acompañada de su padre (un reconocido músico en su país), interpreta una muy linda versión de “Killing in the Name” de RATM.

Puede que no tengamos una gira de Rage Against The Machine por el momento, pero tenemos estos bonitos tributos cortesías de sus más grandes (y pequeños) fans, que sí nos ayudan a hacer de la espera algo más llevadero.

¡Chequen por acá el video!