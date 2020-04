A un mes de haber estrenado en plataformas digitales “Ooh LA LA”, su más reciente sencillo, Run The Jewels ha compartido el video oficial del corte, que entre otros aspectos destacados cuenta con la aparición de dos grandes artistas de talla internacional: Zack de la Rocha de Rage Against The Machine y DJ Premiere.

Recordemos que esta no es la primera vez que de la Rocha colabora con el duo de hip hop, pues lo hizo en el tema “Close Your Eyes” lanzado en 2014 como parte del álbum Run The Jewels 2

Este nuevo video, dirigido por Brian y Vanessa Beletic, muestra a Killer Mike y El-P quemando fajos de billetes en la calle. La disruptiva escena también presenta al rapero Greg Nice (de Nice & Smooth) cuyo tema “DWYCK” es sampleado en el corte, así como el productor DJ Premier en los scratches y Zack de la Rocha como invitado de lujo.

El video es una representación utópica sobre un mundo en el que el dinero no es sinónimo de poder, y la lucha de clases termina para los más marginados.

“Este video es una fantasía de despertar en un día en que no hay un sistema monetario, una línea divisoria, una falsa construcción para decirle a nuestros semejantes que son menos o más que nadie” dijo la agrupación a través de un comunicado oficial.

La canción se une a “The Yankee and the Brave”, primer sencillo de Run The Jewels 4, próximo material discográfico de la dupla aún sin fecha de lanzamiento.