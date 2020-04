Yo, yo lo pedí. Y tú, tú también lo pediste. De hecho, sin darnos cuenta, todos, absolutamente todos lo pedimos muy dentro de nuestros tristes y arremangados corazones.

Recientemente, a través de un video en Facebook, la página Punkeando! (quienes por cierto llevan años documentado el acontecer de la escena punk rock en México), subió a su perfil una versión norteña del sencillo “I’m Not Okay (I Promise)” de My Chemical Romance.

Y sinceramente, debemos decir que esta versión es una increíble belleza que no sólo logra adaptar la versión a los tiempos y ritmos propios del folclórico género norteño, sino que además, la letra ha sido traducida a la perfección sin modificar nada de la lírica original, haciendo así una perfecta versión al español.

Destápese una Tecate, préndase un flaco en el estacionamiento del HEB y prepárese para pegarse una lloradita bien arremangada, parientito, que la neta, en esta pandemia no andamos bien (se lo prometo) y esta canción le va a hacer compañía.