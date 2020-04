Arctic Monkeys se ha unido a la larga lista bandas y artistas que han pensado en todos sus fans en estos difíciles tiempos de cuarentena por el coronavirus COVID-19.

Hoy, los oriundos de Sheffield, Inglaterra, tienen un regalo muy especial para todos sus fans y más para aquellos que han seguido a la banda desde sus inicios.

Se trata de un nuevo bootleg de Arctic Monkeys que data del año 2005, cuando la banda se encontraba preparando su icónico álbum debut (Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, 2006), el cual cambiaría para siempre el sonido del brit rock.

El nuevo bootleg de Arctic Monkeys fue grabado en un concierto ocurrido en el Spaceland en noviembre de 2005 y hoy lo puedes descargar completamente gratis en este enlace, o en su lugar lo puedes escuchar en streaming usando el reproductor que compartimos abajo.