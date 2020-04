Durante su última aparición en Saturday Night Live: At Home, Miley Cyrus decidió interpretar un cover acústico de “Wish You Were Here”, canción perteneciente al épico álbum del mismo nombre de 1975 publicado por Pink Floyd.

Con la ayuda de su guitarrista Andrew Watt, quien se encontraba apoyando a la distancia ya que hace no mucho fue diagnosticado con COVID-19, Miley interpretó una muy emotiva versión de la canción que da seguimiento a otras ocasiones en las que Cyrus le rinde tributo a la banda.

Por ejemplo, en septiembre del año pasado, la cantante añadió “Comfortably Numb” a su setlist durante un show en vivo en Las Vegas.

Esta presentación de Miley Cyrus marca la segunda vez que SNL realiza esta dinámica de invitar a músicos contemporáneos a interpretar viejos clásicos para traerle comfort a la gente en estos duros tiempos de pandemia. Disfruta por acá la presentación.