El pasado 25 de abril, la región de las antípodas (compuesta por Australia y Nueva Zelanda) celebró el Día Nacional de Anzac, o lo que es lo mismo, su versión del Día de los Veteranos. Dadas las restricciones actuales debido al coronavirus, la celebración tuvo que tomar otro rumbo y trasladarse al plano digital, y lo logró de la mejor manera.

La exitosa promotora de conciertos australiana Frontier Touring puso manos a la obra y organizó Music From The Home Front, un concierto televisado y transmitido completamente en vivo para honrar a los militares y profesionales de la salud quienes combaten en la primera línea contra el covid-19 que hasta el momento, se ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en el mundo.

¿Y qué australiano ilustre no podía faltar en la celebración? Por supuesto Kevin Parker, el líder de Tame Impala quien no dudó en colaborar con una interpretación casera de “On Track”, corte perteneciente a ‘The Slow Rush‘, último material de estudio de la banda y con el que visitarán CDMX el próximo 10 de septiembre.

El evento digital contó con otras destacadas personalidades australianas/neozelandesas como es el caso de Courtney Barnett, The Wiggles, DMA’s, Neil Finn & Crowded House, Vance Joy y Tim Minchin quienes también formaron parte de la jornada.

Para checar el resto de las presentaciones de Music From The Home Front visita sus canales en redes sociales.