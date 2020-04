Tal y como fue anunciado hace hace pocos días, ayer se realizó el livestream de Post Malone desde casa, el cual llamó la atención de millones de internautas por una razón particular: el livestream presentaría únicamente covers de Nirvana.

El día y la hora llegaron y el ídolo de trap y R&B tomó su guitarra y, justo como lo prometió, comenzó con una serie de covers de Nirvana la cual inició con el clásico “Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle”, para después seguir con una ráfaga de canciones famosas y otras no tanto del legendario grupo de grunge.

Lo más importante del asunto es que el livestream de Post Malone tuvo el propósito de recaudar fondos para organizaciones que luchan contra el coronavirus COVID-19. ¿Y cómo le fue? El resultado fue épico, ya que el músico logró juntar más de $2.5 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los artistas con mayor poder de recaudación desde que iniciaron los livestreams caritativos.

Abajo puedes revivir el livestream de Post Malone con canciones de Nirvana y enseguida puedes revisar el setlist de canciones que tocó.