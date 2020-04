El día de hoy, el festival Ceremonia anunció su lista de invitados de su edición virtual la cual se realizará este Sábado 25 de abril, la fecha original de su edición 2020 que tendría lugar en el Campo Marte de la Ciudad de México.

En su lugar, y debido a la situación de la pandemia por el coronavirus COVID-19, el festival se transformará este año en Ceremonia en Casa y presentará una serie de actividades en línea, mismas que incluyen livestreams de bandas que formaron parte del line-up de este año, así como entrevistas y conciertos de ediciones pasadas.

Hace pocos momentos fueron revelados los horarios oficiales del nuevo festival virtual Ceremonia en Casa y destacan livestreams de Girl Utra, Nosaj Thing, Little Jesus y Busy P, así como entrevistas con Paloma Mami, Pabllo Vittar y el video de Thom Yorke, Hands Off the Antartic para Greenpeace.

Las actividades de Ceremonia en Casa iniciarán a las 10:30 am CDT y terminarán a las 11:59 pm CDT de este Sábado 25 de abril. Todas las transmisiones y livestreams estarán disponibles en los canales sociales de Ceremonia en Facebook, Instagram y YouTube.

Horarios del festival Ceremonia en Casa 2020