A pesar de que The 1975 ha retrasado su próximo álbum, ‘Notes On A Conditional Form’, las suficientes veces como para romper las esperanzas de sus fans, la realidad es que la banda liderada por Matt Healy ha hecho todo menos decepcionar a la comunidad que los sigue.

Y es que con cada “retraso“, dos canciones han llegado en cada ocasión para saciar el hambre por música nueva por parte de sus fans, quienes el día de hoy nuevamente tienen que aguantar el hecho de que The 1975 todavía no liberará su próximo disco, pero sí acaba de lanzar una nueva y poderosa colaboración con FKA Twigs.

Acompañada de una importante cantidad de saxos y una atinada mezcla entre sonidos sintéticos, la línea pop y el de repente explosivo sonido de la banda, “If You’re Too Shy (Let Me Know)” se resguarda en los 80 con una increíble propuesta sonora que, además, llega acompañada de un necesario audiovisual después de que la banda tocara este track tantas veces en vivo, que los fans se enamoraran de ella.

No sabemos a ciencia cierta si esto vaya a suceder, pero según Consequence Of Sound, es posible que este 22 de mayo la banda por fin lance ‘Notes On A Conditional Form’.