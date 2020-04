Festival Ceremonia fue uno de los eventos masivos que sufrió las consecuencias derivadas por la pandemia global del coronavirus, y se vio obligado a cancelar su primera edición presencial en la CDMX; sin embargo, sumándose a los esfuerzos por rescatar al entretenimiento en vivo, el día de hoy anunciaron la lista de invitados especiales y aliados para Ceremonia En Casa, quienes ofrecerán una serie de actividades (aún no especificadas) por livestream.

La transmisión comenzará en punto de las 10:00 horas del próximo 25 de abril (fecha original de Ceremonia 2020) y contará con la participación de Anna Prior de Metronomy, Paloma Mami, L’Imperatrice, C. Tangana, Álvaro Díaz y más. Se ofrecerán lives, entrevistas, tutoriales y más actividades que aún están por definirse.

Los próximos eventos en línea de The Chemical Brothers vía Twitter y el set de Peggy Gou por Boiler Room se ofrecen como recomendaciones del festival para sintonizar el fin de semana; y presenta “Hands Off The Antartic” de Thom Yorke como parte de Ceremonia Social en colaboración con Greenpeace.

Para más detalles visita las redes sociales del festival Ceremonia.