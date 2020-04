View this post on Instagram

250 Pokémon Shirts patterns are now available as virtual wallpapers for your online meetings!⁠ You can download them from the Pokémon Shirts official website.⁠ ポケモンシャツの柄250種が壁紙になりました。⁠ ビデオ会議の背景にお使いください!⁠ ポケモンシャツ公式サイトからダウンロードできます!⁠ ⁠ https://pokemon.originalstitch.com/en/info/20200410.html⁠ ⁠ #PokemonShirts⁠ #Backgrounds⁠ #pattern⁠ #patterndesign⁠ #pokemon #shirts⁠ #shirtstagram⁠ #ポケモンシャツ⁠ #壁紙⁠ #ポケシャツ⁠ #テキスタイル⁠ #テキスタイルデザイン⁠ #ポケモン #シャツ