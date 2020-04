No solo los artistas de talla internacional como Pink Floyd, Deftones o The Killers están poniendo manos a la obra para no frenar las actividades musicales ante el difícil panorama impuesto por el coronavirus, pues proyectos independientes también están haciendo lo propio, y el día de hoy la estafeta la toma Global Music Fest, una nueva iniciativa de conciertos por streaming con lo mejor del talento alternativo global.

La jornada cuádruple, que se realizará los días 23, 24, 25 y 26 de abril, se transmitirá a través del canal de YouTube del portal de noticias brasileño Minuto Indie, y ofrecerá las actuaciones de Marineros (Chile), Riel (Argentina), Atalhos (Brasil), We Bless This Mess (Reino Unido) y muchos más.

Vale la pena mencionar que el talento mexicano estará bien representado por el noise rock de El Shirota, desde Chiluca, Estado de México.

Global Music Fest 2020 es una iniciativa de la productora brasileña Brain Productions Booking y el canal Minuto Indie, por iniciativa de sus creadores, Carlo Bruno Montalvão y Alexandre Giglio quienes comentaron:

“Además de la visibilidad de los artistas, entre promesas, revelaciones y nombres reconocidos en el mundo de la música alternativa, el Global Music Fest 2020 se enfoca en lo social. El evento recaudará fondos para ayudar a las instituciones involucradas a minimizar el impacto causado por la nueva crisis de coronavirus.”

La audiencia podrá hacer sus aportaciones económicas a través de Kickante, para quienes aportan desde Brasil, y Patreon para aquellos que están en otros países. Los fondos serán utilizados para crear protectores faciales, respiradores, y la compra de alimentos para sectores vulnerables.