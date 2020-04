Paramount & Entertainment One han hecho oficial una secuela de ‘Scary Stories to Tell in the Dark’, con Dan Hageman & Kevin Hageman encargados del guión, y André Øvedral como director de la misma.

¿Lo mejor?

Guillermo Del Toro regresará para encargarse de que todos los aspectos visuales y estéticos, sean tan monstruosos como sólo él lo sabe hacer, ya que precisamente ese detalle en su trabajo fue lo que hizo que este largometraje fuera tan bien recibido.

La película cuyo estreno fuera el 07 de agosto del 2019, generó alrededor de $109 millones de dólares a nivel mundial. Es por eso que tanto el estudio como la productora, decidieron que esta cuarentena podría ser un buen momento para aprobar el budget de una segunda entrega para trabajar en el guión aprovechando el encierro.

¿Y de qué tratará?

¡Eso todavía es un misterio! Pero podemos asegurarles que de volverse a centrar en las historias de terror escritas por Alvin Schwartz, aún hay mucha obscuridad por escarbar para Del Toro & Øvedral, ya que así como la primera parte, esta segunda entrega se centrará en los cuentos populares de horror más contados de la historia.

¡Aprovechen bien esta cuarentena para escribirla!