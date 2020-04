Una de las principales medidas para aplanar la curva de contagios de COVID-19 es la de quedarnos en casa. Al quedarnos en casa, evitamos cualquier tipo de contacto que pueda resultar en un contagio y, en consecuencia, que la pandemia mundial tome más tiempo para detenerse.

Sin embargo, no todos pueden quedarse en casa. Para millones de personas, quedarse en casa no es una opción. Son personas que viven al día, principalmente por la naturaleza de sus trabajos y oficios. Y debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, muchas de estas personas han visto reducir dramáticamente sus ingresos e incluso han perdido su empleo.

El nuevo cortometraje ¿Y si no me puedo quedar en casa? retrata en apenas ocho minutos la realidad de millones de mexicanos que no tienen la opción de quedarse en casa, y que hoy están en una difícil situación de obtener cualquier ingreso para cubrir sus necesidades básicas.

Pero más que retratar, este nuevo corto busca sensibilizar para que podamos entender la realidad de dichas personas y así apoyarlas con una pequeña donación de $25 pesos o más que serán destinados para comprar paquetes comidas diarias.

Millones de mexicanos viven al día y están perdiendo sus trabajos ante la contingencia del virus Covid-19. Estas personas necesitan buscar el ingreso diario para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Y no pueden darse el lujo de hacer cuarentena en sus casas. Ayúdanos donando el importe de una comida con valor de $25 pesos o si te es posible más, para personas que de verdad lo necesitan. Esta campaña de recaudación tiene como objetivo mínimo la compra de 100 raciones diarias de comida elaboradas por cocinas comunitarias durante la contingencia en Tulum, Quintana Roo, México. Tu ayuda puede mejorar la vida de muchas personas durante la cuarentena. Siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud y del gobierno local, abogamos por el llamado al distanciamiento social y tomamos todas las precauciones para evitar la propagación del virus. Quédate en casa.

El cortometraje fue dirigido por RICGM (puedes seguirlo en Instagram) y puedes hacer tu donación directamente en este enlace.