Con motivo del 50 aniversario de la celebración del Día de la Tierra, el día de ayer se anunció el evento virtual Pathway to Paris Earth Day 50: A Virtual Festival for our Planet el cual se realizará el próximo Domingo 26 de abril a través de Instagram Live.

La lista de artistas que formarán parte de este nuevo live streaming está conformada por nombres de talla mundial como Cat Power, Patti Smith, Michael Stipe de R.E.M., Cat Power, Flea de los Red Hot Chili Peppers, Tony Hawk, Ben Harper y muchos, muchos más.

La transmisión de Pathway to Paris Earth Day 50 iniciará a las 3:00 pm CDT y su mensaje principal será el de generar consciencia en torno al problema del cambio climático, así como levantar el ánimo de miles de fans que continúan en cuarentena por el coronavirus COVID-19.

Revisa a continuación el line-up completo de Pathway to Paris Earth Day 50: A Virtual Festival for our Planet.