A 5 años de haber entregado la última cinta de The Hunger Games, Lionsgate está listo para volver a la pantalla grande con la aclamada trama distópica y lo hará con The Ballad Of Songbirds And Snakes, una nueva película que funcionará a manera de precuela, y que prácticamente contará con el mismo equipo de trabajo que engrandeciera a la franquicia original con Francis Lawrence retomando la silla de director.

La cinta tomará inspiración de la cuarta novela de la saga escrita por Suzanne Collins (quién adaptará el guión y co-producirá la cinta), y que tiene programado su estreno para el próximo 21 de mayo a través de Scholastic.

The Ballad Of Songbirds And Snakes está ambientada 64 años antes de los eventos de la primera historia de los Juegos del Hambre, y sigue a un joven “Coriolanus Snow”antes de convertirse en el malvado presidente Snow, interpretado por Donald Sutherland en la trilogía cinematográfica original.

De acuerdo a Empire, la trama podría desarrollarse alrededor de la décima edición del torneo de The Hunger Games, con Snow asesorando a una misteriosa mujer del Distrito 12.

Y pese a que muchos les gustaría ver de vuelta a la valiente Katniss Everdeen (interpretada por Jennifer Lawrence), eso es algo que no parece estar en los planes de la producción, pues se espera contar con nuevos y refrescantes personajes.