Hace no mucho tiempo, Mary Elizabeth Winstead y Alison Pill dijeron estar interesadas en realizar una segunda parte de Scott Pilgrim vs. the World para la pantalla grande.

Mientras que se pensaba que el proyecto podría no tener mucho futuro, no fue sino hasta que Michael Cera se subió a la conversación y dijo estar a favor de una siguiente entrega, que los productores comenzaron a cuestionarse si al contar con los actores más importantes, ya podrían verdaderamente planear esa siguiente parte.

Tal y como lo reporta el sitio SpoilerTime, Michael Cera está consciente de que 2020 no es el año idóneo para hacer esto, pero en vistas de que todo está cambiando y re-adaptándose, bien podría surgir algún proyecto relacionado con Scott Pilgrim que sirva para celebrar los 10 años de la cinta original.

Son 10 años después, así que obviamente todos están en lo suyo. Pero me encantaría, si todos estuvieran dispuestos a salir a eso de nuevo, hacer otra. Con esperanzas, sería algo de 10 aniversario, lo cual da excusa para hacer algo juntos. Michael Cera

¿De qué creen ustedes que podría tratar?