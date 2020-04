Aparte de ser uno de los raperos más famosos de todos los tiempos, Snoop Dogg (Calvin Cordozar Broadus Jr.) es también reconocido por ser un interesante hombre de negocios, y después de incursionar en el ramo de la marihuana legal, el día de hoy anuncia su llegada al mundo vinícola, pues se ha asociado con la compañía australiana 19 Crimes para lanzar una botella especial.

Snoop Cali Red será la primera de muchas colaboraciones entre Snoop y 19 Crimes, y qué mejor que iniciar con un vino que le rinde homenaje a California, el estado de donde es originario el responsable de temas como “Drop It Like It’s Hot” y “Gin and Juice”.

“He sido fanático de este vino y estoy emocionado de presentar mi Snoop Cali Red este verano y compartir la experiencia con todos mis fanáticos“, dijo Snoop en un comunicado de prensa. “Es una de las marcas más exitosas del mercado, ¡así que estoy más que ansioso por llevar esta colaboración al mundo!”

La colaboración significa el primer vino californiano que 19 Crimes haya puesto a la venta, y no hay mejor leyenda local para hacer los honores que el rapero de Long Island. Estará disponible para comprar en los EE. UU. a partir del verano.

De momento únicamente se adelantó el diseño de la etiqueta, que adopta una de las fotos icónicas del rapero.